Man overgiet zichzelf met vloeistof op het Binnenhof

update Verdachte schutter Peter R. de Vries had al als tiener een fors strafblad: ‘Hij was een meeloper­tje’

8 juli De 21-jarige Rotterdammer Delano G., die vastzit voor de moordaanslag op Peter R. de Vries, heeft al een fors strafblad. Hij is door de kinderrechter in Arnhem in februari 2017 veroordeeld voor twee diefstallen met geweld en afpersing samen met anderen.