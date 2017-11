Man overleden na vechtpartij op Rotterdams metrostation

Politietop blij met zwartboek discriminatie

25 november Korpschef Erik Akerboom vindt het goed dat een groep agenten van overwegend niet-westerse afkomst een zwartboek heeft gemaakt over hun ervaringen met discriminatie binnen het korps. ,,Een aantal van deze verhalen kenden we al, maar het is confronterend om ze te lezen. Goed dat deze collega's naar voren stappen en hun verhaal vertellen", zegt Akerboom.