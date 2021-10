Man overleden nadat drie jongens hem in Den Haag voor tram duwen, politie zoekt daders

De Haagse politie heeft maandagavond een klopjacht gehouden op ‘drie lange, donker getinte jongens’ nadat een man is aangereden door een tram. De man, die ter plaatse is overleden, zou volgens getuigen door de drie jongens voor de tram zijn geduwd in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie bevestigt dat een persoon is overleden na een aanrijding met een tram. ,,We zijn ter plaatse en doen op dit moment onderzoek”, zegt een woordvoerder. In een melding op Burgernet zoekt de politie naar ‘drie lange, donker getinte jongens’. De politie bevestigt dat de melding gedaan is in verband met de aanrijding.

Volledig scherm Op de Anthony Fokkersingel in Den Haag heeft de aanrijding plaatsgevonden. © District8

Het incident gebeurde maandagavond omstreeks 20.45 op de Anthony Fokkersingel in Den Haag. Verschillende hulpdiensten, waaronder de politie, twee ambulances en meerdere brandweereenheden, kwamen snel ter plaatse op de locatie van de aanrijding. Door het ongeval is het tramverkeer in Ypenburg gestremd.

De bestuurder van de tram waaronder het slachtoffer is terechtgekomen, heeft ‘de schrik van zijn leven gehad’, meldt vervoersbedrijf HTM. ,,Hij is opgevangen door de politie en snel daarna door ons.”

Volledig scherm De man is maandagavond overleden nadat hij voor de tram was geduwd. © Regio15

De politie had kort na het incident het gebied afgezet. In de omgeving van de aanrijding werd gezocht naar de drie jongens, die in het zwart gekleed waren met witte letters op hun truien.

Er heerste grote verslagenheid onder buurtbewoners, die zich massaal hadden verzameld rond de plek van het incident. Ook op sociale media is met ontzetting gereageerd op de aanrijding.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de aanwezigheid van de jongens in de buurt en de aanrijding. Het is echter onduidelijk in welke hoedanigheid ze er mogelijk bij betrokken waren, aldus een woordvoerder.

Wat we tot nu toe weten: - Een man is overleden na een aanrijding met een tram op de Anthony Fokkersingel in Ypenburg. - Volgens getuigen zou de man voor de tram zijn geduwd door drie jongens. - De politie is een grote zoekactie in de wijk gestart. - Via Burgernet zoekt de politie drie donker getinte jongens, lang, in het zwart gekleed en hoody's met witte letters erop.

Volledig scherm De politie heeft het gebied rond de aanrijding afgezet. © Regio15

