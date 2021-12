Man overlijdt na steekincident bij woning Oosterhout: twee verdachten aangehouden

Problemen met inloggen bij DigiD: ‘Geen meldingen van storing bij maken test- of prikaf­spraak’

DigiD lijkt last te hebben van een storing. Sinds 07.30 uur komen er meldingen binnen van gebruikers over storingen met DigiD bij de website allestoringen.nl. Het systeem wordt onder meer gebruikt om online afspraken te maken bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. Vooralsnog lijkt de GGD geen problemen te ondervinden.

24 december