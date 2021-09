Man raakt zwaargewond bij steekincident in Ulvenhout, dader is nog zoek

Twee mannen zouden met elkaar in gevecht zijn geraakt in een benedenwoning aan het Steenland. Daarbij is een steekwapen gebruikt. Een man raakte gewond. Het is niet bekend welke verwondingen hij precies heeft opgelopen. Hij is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



,,De situatie is zorgelijk", aldus een woordvoerder van de politie. Een traumahelikopter is in de buurt geland. De politie doet een sporenonderzoek en er is een recherchekoppel ter plaatse.