Man redt in Amsterdamse gracht gewaggelde dronkaard: ‘Dit gaat niet goed’

Maar dat gebeurde niet. Toen Duursma een buurman met een bezem in de weer zag, besloot hij naar buiten te gaan. Eenmaal buiten vertelden buurtbewoners wat er was gebeurd: een beschonken man was slingerend het water in gewaggeld. Nu lag hij tussen twee woonboten in, weggedreven van de kant. ,,Alleen de bovenkant van zijn hoofd was zichtbaar’’, zegt Duursma, ,,zonder enige beweging. ‘Dit gaat niet goed!’, riep iemand uit één van de woonboten.”



Hierop deed Duursma zijn broek en schoenen uit. ,,Ik heb mij voorzichtig langs de kant laten zakken. Mijn moeders woorden galmden door mijn hoofd: nóóit ergens induiken zonder te weten hoe diep het is.”