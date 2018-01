Man rijdt met scootmobiel door raam eerste etage verzorgingshuis

De 86-jarige man, die al enkele jaren in het complex woont, is gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Een woordvoerder van Vivium Zorggroep, waar de man cliënt is, vermoedt dat de man per ongeluk gas heeft gegeven en door het raam schoot. ,,Een soort onhandigheid met het apparaat. Maar dat weten we pas zeker als hij dat zelf zegt. Het is een naar ongeluk."