Man schopt peuter onderuit: 'Moeder huilde met het kind in haar armen'

Het is het gesprek van de dag in winkelcentrum Molenhoek in Rosmalen. Een jongetje van twee werd daar zonder aanleiding onderuit geschopt door een nog onbekende man. Karen van Rooij werkt bij een bakker vlakbij en zag de moeder in grote paniek om hulp roepen. ,,Iemand had haar zoontje een rotschop verkocht", vertelde ze huilend. ,,Het was heel verdrietig om te zien.”

Het incident gebeurde toen de moeder even stil stond met haar zoontje, omdat ze bij een supermarkt wilde oversteken naar de parkeerplaats. De man had net zijn fiets neergezet bij de supermarkt, toen hij zonder enige aanleiding het kind in de rug trapte. Het jongetje viel op straat. De man fietste daarop weg.

Harde gil

Karen was binnen aan het werk toen ze een schreeuw hoorde. ,,Ik ging naar buiten en hoorde een vrouw huilen en gillen. Ik zag haar staan met haar kindje in haar armen. Ze was echt ontzettend in paniek”, vertelt Karen. ,,De moeder vertelde me dat een man haar kind zonder enige reden een rotschop had verkocht. Aan haar reactie kon ik opmaken dat het heel heftig was.”

Door alle tumult op straat had Karen niet helemaal in de gaten wat er precies aan de hand was. ,,Ik zag tijdens mijn gesprek met de moeder een man aanlopen met een telefoon in zijn handen. Volgens mij had hij de hulpdiensten gewaarschuwd en is hij nog achter de dader aangerend.”

Het kind maakte volgens Karen een gelaten indruk. ,,Hij was heel erg in zichzelf gekeerd, had volgens mij niet echt door wat er was gebeurd.”

Gesprek van de dag

Veel winkeliers en klanten raakten niet uitgepraat over het incident. ,,Bij ons in de bakkerij vragen veel mensen er naar. Het is ook een bizar verhaal. Wie doet nou zoiets?”