Man uit Drenthe voltooit op één na grootste legpuzzel ter wereld: ‘Bakbeest van 42.000 stukjes ligt!’

Luuk ten Have uit het Drentse dorp Zuidlaren heeft het voor elkaar: de op-een-na grootste puzzel ter wereld, van maar liefst 42.000 stukjes, is af. Een bakbeest van 7,5 bij 1,5 meter. ,,Ik belde mijn moeder, zodat ze erbij kon zijn. Daarna heb ik het laatste puzzelstukje gesigneerd en erin gelegd. Een erg speciaal moment.”

,,Ik ben blij dat-ie af is”, vertelt Ten Have aan Dagblad van het Noorden. ,,De laatste tijd was het vermoeiend. Vanaf augustus, toen ik wist dat ik hem voor de kerst af zou kunnen krijgen, heb ik er lange dagen aan gewerkt. Puzzelen zelf is niet zo vermoeiend, maar er lag druk op. Soms maakte ik dagen van 7 uur ‘s ochtends tot 23 uur ‘s avonds. Dat was wel zwaar.”

Ten Have begon dit jaar op 16 februari met puzzelen. Precies tien maanden later, op 16 december, is hij klaar. Ten Have: ,,Het is mooi dat het is gelukt om de puzzel voor de kerst af te maken. Puzzelen past wel bij de kerstperiode. De komende tijd komen er veel mensen langs om hem te bekijken, zelfs mijn baas komt langs. Dan staat de Top 2000 aan en heb je die gezellige sfeer erbij.”

Zeven delen

De puzzel heet Rond de wereld en is 7,5 meter bij 1,5 meter. De puzzel bestaat uit zeven delen, elk deel is 6.000 stukjes. ,,Mijn favoriete delen waren Australië en Amerika. Ik heb voor allebei wel een fascinatie. Het voelt heel speciaal dat je dan de bekende opera of brug van Sidney mag neerleggen, of de bekende gebouwen van New York.” Het laatste waar Ten Have aan puzzelde was de blauwe lucht van het Europadeel. ,,Ieder deel heeft zo’n 800 stukjes aan lucht,” vertelt hij. „800 stukjes met blauw, ga dat maar eens uitzoeken.”

Ten Have is voorlopig wel even klaar met reusachtige puzzels als deze. ,,Misschien dat ik over 3 of 4 jaar wel weer een nieuwe, grote puzzel wil maken. Het moet alleen wel een mooie zijn.” Maar helemaal stoppen? Nooit. ,,Ik heb met Sinterklaas een mooie puzzel gekregen van New York, met ongeveer duizend stukjes. Na de feestdagen ga ik nog op vakantie, en dan ga ik daar in februari mee bezig.”