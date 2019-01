Man uit Kerkrade 4 jaar de cel in wegens misbruik meisjes

O. heeft zich volgens de rechtbank van 2011 tot en met 2016 schuldig gemaakt aan ontucht met zeker tien meisjes vanaf acht jaar. Hij deed dat via een chatroom voor kinderen.



Veel meisjes werden door hem benaderd terwijl hij zich voordeed als zijn zoon. Die wist intussen van niks. Hoewel de man geen fysieke seks met de meisjes had, verleidde hij hen via de chat tot seksuele handelingen.



Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. De rechtbank houdt er echter rekening mee dat het contact niet fysiek was en komt tot een lagere straf. De man moet zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek, zo lang als de reclassering dat nodig acht.