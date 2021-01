Man van ‘beroemde’ karatetrap tegen ME hoort drie maanden cel eisen, maar krijgt 120 uur werkstraf

Pim de V. L. uit Almere (36) toonde spijt voor de rechtbank in Amsterdam. Hij was 17 januari naar het Museumplein gekomen voor een demonstratie die niet was toegestaan. De Almeerder vertelde vandaag voor de rechter dat de sfeer eerst gemoedelijk was, maar dat de stoppen bij hem doorsloegen toen iedereen weg moest en de ME kwam. Pim zegt dat hij niet was gekomen om te rellen maar dat hij vindt dat hij het recht heeft om te demonstreren ‘tegen de coronamaatregelen'. De demonstratie op het Museumplein was niet toegestaan.