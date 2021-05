Man veroordeeld voor doodsbedreiging van minister De Jonge via Instagram van diens dochter (13)

Gi­ro555-ac­tie voor coronahulp levert tot nu toe miljoen euro op: ‘Nooit eerder zo laag geweest’

10:17 De Giro555-actie Samen in actie tegen corona heeft in vijf dagen een miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp in ontwikkelingslanden. Giro555 laat in een verklaring weten dat dit bedrag lager is dan verwacht.