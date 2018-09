Man verstopt voor 19 miljoen euro aan coke achter dubbele wand in bestelbus

Reizen op krediet slaat aan; nooit meer verplicht 20 euro op OV-chip­kaart

15:07 Het systeem om achteraf via een maandelijkse factuur te betalen voor het openbaar vervoer is een doorslaand succes. In een flinke week tijd hebben zich al bijna 16.000 mensen aangemeld voor de nieuwe service NS Flex van de Nederlandse Spoorwegen.