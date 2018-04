Manager Mechteld is baan kwijt na pikante fotoshoot

Mechteld Geesing uit Enschede is haar baan kwijt na ophef over een pikante foto van haar in mannentijdschrift Panorama. Haar werkgevers Tubbergen Bruist en Kienhuis vinden dat Geesing het vertrouwen heeft geschaad van beide partijen.

Geesing poseerde eerder éénmalig in lingerie in het mannentijdschrift Panorama. Het was voor haar een privézaak. Tubbergen Bruist, een organisatie van burgers, ondernemers en gemeente, accepteerde die uitleg. Omdat in een vergadering van Tubbergen Bruist vragen over de fotosessie werden gesteld die verkeerd vielen bij Geesing, besloot zij haar onvrede via een brief richting Panorama openbaar te maken.

Boos

Die actie werd Geesing zeer kwalijk genomen. Niet alleen door Tubbergen Bruist, maar ook door Kienhuis, dat haar voor acht uur per week detacheerde als gebiedsmakelaar.

Met name omdat ze Tubbergen als gemeenschap negatief zou hebben belicht. Tubbergen kwam daarin als conservatieve gemeenschap naar voren. Ook zou ze onjuist citaten uit de vergadering hebben gebruikt in de ingezonden brief richting Panorama. Eerder deze week zei Geesing zelf dat alle citaten daadwerkelijk tegen haar zijn gezegd.

Einde oefening

Over de zaak werd eerder vanmorgen - vrijdag 20 april - een gesprek gevoerd door Tubbergen Bruist en Coen Kienhuis van het gelijknamige bedrijf uit Almelo. De conclusie was dat beide partijen niet verder willen met Geesink.

Statement

Tubbergen Bruist publiceert daarover op de eigen website het onderstaande statement:

„De samenwerking tussen Tubbergen Bruist en Mechteld Geesing is beëindigd. De reden hiervoor is dat de vertrouwensrelatie tussen Mechteld en Tubbergen Bruist niet meer te herstellen is. Hier is inmiddels ook met haar werkgever, Kienhuis Bouwmanagement, over gesproken. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er voor deze opdracht geen basis meer is om verder te gaan.

De vertrouwensbreuk is ontstaan na de rondvraag in een vergadering van Tubbergen Bruist twee weken geleden. Daar ontstond een gesprek over privéactiviteiten van Mechteld in de media. Er werd gevraagd of Mechteld voorbereid was op eventuele opmerkingen hierover en of dit ook gevolgen kon hebben voor Tubbergen Bruist. We besloten dat dit verder een privézaak van Mechteld is en hebben in goede verstandhouding de vergadering afgesloten.

Kort daarna bleek dat Mechteld de media heeft opgezocht over ons gesprek. Daarin werden wij onjuist en buiten de context van het gesprek geciteerd, waardoor het dorp en de gemeente Tubbergen in een negatief daglicht zijn gesteld. Dat vinden wij jammer en geheel onnodig. Zo gaan wij in Tubbergen niet met elkaar om. Het is nu ondenkbaar dat Mechteld weer voor ons aan de slag gaat.”

Tubbergen Bruist is een samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en inwoners van Tubbergen.”

Statement Kienhuis

Ook Kienhuis heeft een statement opgesteld. De kern van dat verhaal is dat Geesing volgens Kienhuis onvoldoende respect heeft getoond richting opdrachtgever Tubbergen Bruist. Lees dat statement hier onder:

„Ik wil graag toelichten waarom wij vandaag hebben besloten de samenwerking met Mechteld Geesing te beëindigen.

Bij Kienhuis Bouwmanagement is een van onze kernwaarden Respect; Respect is de basis om samen een goed product tot stand te kunnen brengen. Op onze website hebben wij hiervoor het volgende opgenomen: Kernwaarde: Respect voor u, voor uw organisatie en uw eisen en wensen bepalen onze werkwijze.

Wij zijn van mening dat door het handelen van Mechteld Geesing onze kernwaarde wordt geschaad. Wij hebben hier meerdere gesprekken met Mechteld over gevoerd, en ondanks dit heeft zij er toch voor gekozen haar eigen weg te bewandelen. Hiermee is er geen basis meer om verder te gaan met Mechteld.