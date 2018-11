Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad

De gemeenteraad wil met het ,,omarmen’' van het ziekenhuis ,,uiting geven aan de gevoelens in de samenleving, de zorgverleners een hart onder de riem steken en het belang van een goede en volwaardige ziekenhuisvoorziening in Lelystad onder de aandacht van de beslissers brengen’'.



Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er blijven terechtkunnen voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde zijn er voorlopig niet haalbaar.



De Lelystadse gemeenteraad is teleurgesteld dat ,,een volwaardig ziekenhuis’' met functies als spoedeisende hulp en acute verloskunde ,,niet of onvoldoende in de plannen zit’'. ,,Ook in de samenleving is de teleurstelling hierover merkbaar.’' Daarom wil de raad gezamenlijk in actie komen.



De manifestatie begint om 13.00 uur. Een aantal betrokkenen, onder wie burgemeester Ina Adema van Lelystad, houdt een toespraak. Rond 13.30 uur vindt de ,,omarming’' plaats.