Mannen breken op ‘Penozebegraafplaats’ in bij familiegraf van Haagse drugsbaron Piet S

Zoon van Haagse godfather Piet S. op dodenlijst

De zoon van de Haagse godfather Piet S. staat op een dodenlijst. Dat zei advocaat Pieter Hoogendam dinsdag in de rechtbank van Den Haag. Freddy S. is een van de verdachten in de megastrafzaak, waarin zijn vader Piet de hoofdverdachte is. Inmiddels zit zoon weer ‘veilig’ achter de tralies.

11 mei