Mannen die heli wilden kapen voor uitbraak uit gevangenis voor de rechter

Benaouf is na de mislukte ontsnappingspoging overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. De crimineel zit een celstraf van twaalf jaar uit voor het opdracht geven voor de moord op Najeb Bouhbouh, in 2012 in Antwerpen. Die liquidatie, gevolg van een ruzie over 200 kilo cocaïne, was het startsein voor de Amsterdamse onderwereldvete die al ruim 20 slachtoffers heeft geëist.



De meest bizarre liquidatie is die van Nabiel Amzieb, die werd onthoofd. Zijn hoofd werd voor de deur van een Amsterdamse shishalounge gezet, tot ontzetting van voorbijgangers die het hoofd de volgende morgen zagen liggen.