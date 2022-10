Mannen die het beroemde Meisje met de parel besmeurden blijven langer vast

Volgens het Openbaar Ministerie wordt er nog steeds sporenonderzoek gedaan en moet het schaderapport nog komen. Na het weekend zal blijken of de drie verdachten langer vast blijven zitten.

De activisten (45, 45 en 42) lijmden zich onder meer vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. Ook werd er soep gegoten over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte. Die man is de bekende Belgische klimaatactivist Wouter Mouton. Het schilderij zelf raakte niet beschadigd, wel liepen de lijst en de achterplaat door de actie lichte schade op, zei het Mauritshuis gisteren.

‘Iets moois voor je ogen verwoest’

Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just Stop Oil. Op een filmpje op sociale media was te zien hoe één van de mannen in het Engels roept: ,,Hoe voelt het om iets moois voor je ogen verwoest te zien worden?” Op een ander filmpje was te zien hoe diezelfde activist roept dat ‘het schilderij achter glas zit’. Toch reageren de aanwezige bezoekers in het Mauritshuis hoorbaar afkeurend.

De drie zouden onderdeel zijn van de Belgische tak van de klimaatgroep Just Stop Oil. Eén van de arrestanten is redelijk berucht: Wouter Mouton voerde eerder acties voor het klimaat uit in België. Zo verstoorde hij onder meer de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint.

Ook was de actie in het Mauritshuis bepaald niet zijn eerste stunt in een museum. Afgelopen zomer plakte Mouton zich vast aan het beveiligingsglas voor het kunstwerk Madonna met kanunnik Joris van der Paele van Jan van Eyck, dat in het Groeningemuseum in Brugge hangt. Mouton heeft een lange loopbaan als oproerkraaiende activist en weigert steevast de boetes te betalen die hij krijgt.