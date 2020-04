Mannen met doorgeladen vuurwapen op Schiphol uit trein gehaald

De aanhouding volgde op een 112-melding over een persoon die een vuurwapen aan het doorladen was in een trein naar station Schiphol. Een speciaal team van de de KMAR rukte uit naar het perron waar de trein binnenkwam en ging aan boord. In de trein werd een man gevonden die aan het opgegeven signalement voldeed en een doorgeladen vuurwapen in zijn bezit had. Hij is samen met zijn reisgenoot aangehouden voor verder onderzoek.