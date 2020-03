Mannen met geladen pistool opgepakt voor ingang Schiphol

‘Of we corona hiermee indammen? Ik kan er geen zinnig woord over zeggen’

10 maart In Brabant staan (bijna) alle seinen op rood. Voetbalwedstrijden gaan niet door, inwoners wordt gevraagd hun sociale contacten te beperken. De belangen zijn enorm: overbelasting van de ziekenhuizen is een serieuze dreiging. Twee burgemeesters over hun duivelse dilemma's: ,,We nemen deze maatregelen voor heel Nederland.’’