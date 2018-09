Mannen willen dolgraag vader zijn van in Egypte geboren Yassin

Russische spionnen op weg naar Zwitsers gifgaslab opgepakt in Den Haag

21:49 In Den Haag zijn dit voorjaar twee Russische spionnen aangehouden die op weg waren naar Zwitserland. Het reisdoel was het Spiez laboratorium. Dit onderzocht zowel de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. Dat meldt NRC.