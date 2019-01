Mannengriep, een verbond tussen vrouwen om iedere man die ziek is, weg te zetten als kleinzerig

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Er heerst een griepepidemie in Nederland. Onze kinderen ontkwamen er niet aan. Afgelopen dinsdag, toen ik in bed mijn agenda aan het doornemen was, merkte ik dat ik óók was getroffen – mijn voorhoofd voelde klam, warm en ik had beginnende keelpijn.

,,Ik geloof dat ik ziek word’’, zei ik tegen mijn vriendin. Ze draaide zich om en mompelde: ,,Mannengriep.’’ Ik had weleens van het fenomeen gehoord, maar omdat ik nooit ziek ben, dacht ik dat ze lukraak wat riep. Of vond ze dat ik me aanstelde?