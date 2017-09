Mantelzorgers onder mekaar

Bank stuurt Leendert (103) van kastje naar de muur

8 september De 103-jarige Leendert Huiszoon uit Delden is al decennialang klant bij ABN AMRO. Maar als hij even wil laten vastleggen dat zijn schoonzoon voortaan zijn bankzaken regelt, wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Huiszoon is ten einde raad. Hij loopt zelfs een longontsteking op. Misschien wel door alle stress, denkt zijn dochter.