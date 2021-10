Mantelzorgwoning in de knel: nieuwe wetgeving maakt het nóg lastiger

Nobelprijs­win­naar over verkrach­tin­gen: ‘Het is de giftige mannelijk­heid die veel leed veroor­zaakt’

24 oktober Duizenden gewonde vrouwen heeft de Congolese gynaecoloog en chirurg Denis Mukwege gered. De meeste behandelde hij in zijn geboorteland waar in de oostelijke provincies al decennia een vergeten conflict gaande is.