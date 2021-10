Marathonloper Bert (67) ging als állerlaatste over de Coolsingel: ‘M’n vrouw kon me lopend bijhouden’

Stortvloed aan negatieve reacties over marathon­app, ontwikke­laar baalt: ‘Dit is een belangrij­ke les’

25 oktober De enige wanklank bij de stralende 40ste editie van de Marathon Rotterdam was de falende app, die het toeschouwers moeilijk maakte hun favoriete lopers te volgen. ,,Ons vertrouwen is beschaamd’’, zegt directeur Mario Kadiks. ,,Dit nemen we hoog op. De vraag is of we deze app in april nog hebben of niet.’’