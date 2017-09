Marc na drie uur onder puin Mexico getrokken: leven is een mirakel

Zojuist was er weer een aardbeving in Mexico. Maar meer dan een trilling was het niet, verzekerd de Nederlander die in Zwitserland opgroeide en nu alweer enige jaren in Mexico-Stad woont. Een bevinkje waar ze in de loop van de jaren wel aan gewend waren geraakt. ,,Ik dacht altijd: stel je toch niet zo aan. Oké, alles beweegt een beetje en dan ga je weer verder.''



Het was dinsdag eigenlijk een dag als elke andere: Wehmeijer wandelde door Mexico-Stad om zijn 4-jarige dochtertje van school te halen. Totdat hij ineens naast zich grote glasstukken naar beneden ziet vallen. ,,Het gekke was: dat zag ik eerst. Pas toen merkte ik dat het om een aardbeving ging.'' In een opwelling duikt hij naar de kant waar een groot gebouw staat. Tien seconden later wordt hij wakker. Compleet bedolven onder een dikke laag puin en niet meer in staat om te bewegen.



,,Ik lag in een soort schildpadhouding in het donker. Mijn hoofd naar beneden, mijn lichaam onder mij. Alleen een been lag dwars onder het puin. Daar had ik ook meteen pijn aan.'' Die houding redt Wehmeiers leven. Onder zijn mond is een kleine ruimte waardoor hij kan ademhalen. Ook zijn vingers kan hij een beetje bewegen. ,,Het is gek wat er in zo'n situatie met je gebeurt. Het is alsof je helemaal in jezelf keert. Maar je blijft hoopvol. Ik dacht steeds 'dit kan me niet gebeuren, hier kan ik niet dood gaan'. Ik wist zeker dat ik gered zou worden.''