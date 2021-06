Marcels (52) niertransplantatie werd uitgesteld door corona: ‘Ik was zo bang’

Sinds 2016 wacht Marcel Persad uit Almere (52) op een nieuwe nier. Al wachtend op een nieuwe nier moet een nierpatiënt zo'n drie keer per week zijn of haar nieren laten schoonspoelen. Dat proces dat dialyseren heet, neemt veel tijd in beslag en kan maar een maximaal aantal jaren gedaan worden.



Persad heeft na drie jaar wachten en dialyseren een 'donormatch’. Eind 2019 komt er voor hem een transplantatie in zicht via een zogenoemde cross-over donatie. Zijn zus wil haar nier afstaan aan een anoniem persoon, die op zijn beurt een nierdonatie aan Marcel doet.



Als Marcel bijna wordt geopereerd, breekt de coronapandemie uit. En nog geen vijf dagen nadat zijn operatie is afgezegd, krijgt hij zelf corona. Waar hij dat heeft opgelopen weet hij niet. ,,De paniek in het ziekenhuis brak uit. Ze wisten meteen dat ik dan ernstig in gevaar was.”



Hij belandt eind maart op de intensive care in Almere, en wordt een week later in de maand april wakker op de intensive care in Amsterdam. ,,Heel vreemd om een week kwijt te zijn, en ergens wakker te worden waar je niet zelf naartoe bent gegaan. Ik weet niet zo goed of ik in levensgevaar ben geweest. Toen ik wakker werd vroeg ik als eerste: kan mijn transplantatie nu wel doorgaan? Daar was ik mee bezig.” De verpleegkundige aan zijn bed zegt hem eerlijk dat hij zijn transplantatie voorlopig uit zijn hoofd moet zetten. Eerst moet zijn lichaam herstellen.