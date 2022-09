Marco is woest: hij moet twee meter schuur afbreken óf 4000 euro betalen aan gemeente

Douchen na training mag niet meer bij deze voetbal­club: ‘Willen contribu­tie niet verhogen’

De almaar stijgende gasprijzen raken hoe langer hoe meer ook amateursportclubs. Bij een voetbalclub in Scherpenzeel is het zelfs zó erg, dat spelers doordeweeks niet meer mogen douchen na de training. ,,Onder het zweet in de kantine moeten zitten, dat is voor niemand fijn.”

