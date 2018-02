Marco Kroon doet zijn persoonlijk relaas: 'Het was hij of ik'

Nieuwe beelden tonen hoe Ivana (18) discotheek wordt uitgedragen

7 februari De dood van het Nederlandse model Ivana Smit is nog altijd niet opgehelderd, maar nu zijn er nieuwe camerabeelden opgedoken. Daarop is te zien hoe het 18-jarige meisje een discotheek wordt uitgedragen door de hoofdverdachte in de zaak, Alexander Johnson. Hij is de steenrijke Amerikaanse zakenman bij wie het model verbleef voor haar fatale val van een balkon.