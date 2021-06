Marco Kroon: ‘Helden, daar houden Nederlanders niet van’

Vanaf het moment dat hij de Militaire Willems-Orde kreeg, is zijn leven in een stroomversnelling geraakt, zo vertelt Kroon in de podcast. ,,Het lijkt wel dat als je ridder bent, dat je scheten ineens naar rozen moeten ruiken en je over water kunt lopen’’, zegt Kroon. ,,Maar ik ben ook maar een mens, ik heb er nooit voor gekozen om in de publiciteit te komen.’’

,,Één van de leerdoelen in mijn leven is omgaan met teleurstellingen’’, zegt Kroon. ,,En dat is goed gelukt.’’ In de podcast praat hij met Arjan Erkel over zijn ervaringen in Afghanistan, zijn gijzeling daar, de rechtszaak vanwege wildplassen tijdens carnaval in Den Bosch en nog veel meer. Luister de hele podcast hierboven. Alle oude afleveringen van Gegijzeld met Arjan Erkel luister je hieronder.