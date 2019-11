Marco Kroon is een pispaaltje geworden, iemand om wie we altijd zullen lachen

De piemel van commandant Marco Kroon, die stond gisteren centraal in de militaire rechtbank van Arnhem.



De prangende vraag was vooral: had hij zijn geslachtsdeel tijdens het carnaval gewoon lopen afschudden, zoals de meeste mannen na het plassen doen, of toonde hij hem provocerend aan de verschillende agenten, bij wie hij het op die bewuste dag voorgoed had verbruid?



Volgens advocaat Geert-Jan Knoops had de politie onmogelijk de piemel van de drager van de Militaire Willems-Orde kunnen zien. De geplaagde held droeg namelijk een kikkerpak, met ‘een kikkerkop op zijn kruis’. Dat zijn interessante feiten.