Marco na kermisongeluk: ‘Van potje huilen groeit mijn been niet aan’

Maandag 16 september was een gewone dag voor Marco van As en zijn vrouw Debby. Beiden hadden de hele dag gewekt, Marco in zijn éénmansgaragebedrijf in Gendt, Debby bij de kinderopvang in Malden. Marco: ,,Om kwart voor zes was ik thuis. We zouden die avond met de kinderen naar de kermis gaan.’’