Marcouch: Arnhem heeft groep van 25 geradicaliseerde moslims in beeld

In april werden de inlichtingendiensten ingeschakeld omdat de zorgen 'groter en ernstiger' werden. Marcouch: ,,Het is een opluchting dat een aanslag is voorkomen. Ik zie dat als een succesverhaal. Mensen denken dat de vermeende leider Hardi N. bij ons uit beeld was, was maar dat is niet zo. We volgden hem continu en we zagen dat hij radicaliseerde. Hij was in de dertig, had een kind van zes en een zwangere echtgenote. Je zou denken: een basis voor een stabieler leven. En toch was het hoogste ideaal om martelaar te worden.''