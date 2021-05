Marcus (80) herkent zichzelf op iconische filmbeelden over Westerbork: ‘Heel emotioneel’

Bizarre politie-achtervol­ging: autodief scheurt met 170 km/u tegen het verkeer in over de A2

18 mei Een autodief heeft in de nacht van maandag op dinsdag met 170 kilometer per uur tegen de rijrichting in op de A2 rond Utrecht gereden. Dat meldt de politie Stichtse Vecht op Instagram. Na een achtervolging werd hij aangehouden.