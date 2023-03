Marechaussee stelt onderzoekt in naar klimaatactivisten op Eindhoven Airport na bestormen platform

De sfeer was kort na de officiële start van de manifestatie meteen grimmig. Een groep demonstranten op het terrein van de luchthaven was gekomen waar vliegtuigen opstijgen en landen. De activisten hadden een gat in een hek geknipt en waren daar doorheen geklommen.

,,De rebellen blokkeren het privéjet-terrein op Eindhoven Airport. De ingang van de viplounge is bezet en ook de Luchtfietsers zijn op de luchthaven aanwezig. De activisten betreden de landingsbaan niet, zodat andere vluchten van en naar de luchthaven niet worden verstoord”, liet XR begin van de middag weten.

De Koninklijke Marechaussee had de groep verschillende malen gesommeerd om het terrein te verlaten. Maar de groep weigerde dat te doen, waarna de Marechaussee en politie ingrepen. Op Twitter meldt de Koninklijke Marechaussee dat de situatie inmiddels onder controle is. Er is een onderzoek ingesteld naar de groep klimaatactivisten.

XR meldt dat de demonstranten het terrein waar de privéjets staan niet mogen verlaten voor 14.00 uur, maar benadrukt dat de groep niet zomaar mag worden vastgehouden zonder aanhoudingen.

,,Ze zijn zonder autorisatie het terrein van Eindhoven Airport opgegaan en dat is een strafbaar feit. Nu wordt uitgezocht wie wat heeft gepleegd en wie die mensen zijn. Tot dan blijven ze hier”, reageert een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De klimaatdemonstratie heeft vooralsnog geen verdere gevolgen voor het vliegverkeer. Volgens de woordvoerster is de luchthaven ‘gewoon operationeel’. Ook voor privévluchten heeft de actie geen gevolgen. Eindhoven Airport had gewaarschuwd dat het protest gevolgen kan hebben voor de reis van, naar of via de luchthaven. Met het oog hierop werden vrijdagavond de vluchten naar onder andere Salzburg, Gran Canaria, Faro, Alicante en Mallorca geschrapt. De vluchten uit Alicante en Sevilla, landen zaterdag niet in Eindhoven maar in Rotterdam.

Eerder deze maand hield de klimaatgroep al een demonstratie op de A12 in Den Haag en in november op Schiphol. Op de luchthaven in Amsterdam klommen demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace over het hek naar het gedeelte waar privévliegtuigen stonden. De groep ketende zich vast aan meerdere jets om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. De politie hield honderden activisten aan.

XR heeft vijf eisen voor de luchthaven: stop met vervuilen, schrap onnodige vluchten, vertel het eerlijke verhaal, stel wettelijke klimaatregels en geef vliegen een eerlijke prijs. Eindhoven Airport liet in een statement op zijn website weten dat het de opvatting van Extinction Rebellion deelt dat de luchtvaart - net als andere sectoren - (snel) moet verduurzamen. ,,Ook wij voelen de urgentie. Mede daarom streven wij geen groei van ons vliegverkeer na maar is verduurzaming van het bestaande vliegverkeer onze prioriteit”, aldus de luchthaven.

