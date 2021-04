Marechaussee treft recordaantal wapens aan in auto’s

Ook het aantal gearresteerde bestuurders met nog openstaande straffen steeg explosief en er werden veel vaker grote sommen geld gevonden, blijkt uit jaarcijfers.

Maar liefst 252 wapens lagen er afgelopen jaar in dashboardkastjes, onder stoelen of in kofferbakken. Een jaar eerder waren dat er nog 155, het jaar daarvoor 120. Criminelen blijken ook steeds inventiever te worden bij het verstoppen van de spullen in verborgen ruimtes. De marechaussee stuitte op echte meesterwerken waarbij ze op een combinatie van knoppen moesten drukken om de verborgen ruimte in de achterbank te openen. Soms lag daar ook een onverklaarbare grote hoeveelheid geld in verborgen. Dat gebeurde 77 keer. De bedragen liepen op tot honderdduizenden euro’s.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een wapen zoals dat werd aangetroffen tijdens een controle van de marechaussee. © Koninklijke Marechaussee

Behalve op veel meer wapens stuitte de marechaussee tijdens de controles ook op een kwart meer automobilisten die nog een straf hadden open staan. Vorig jaar waren dat 1674 mensen, een jaar eerder 1296. Het ging hierbij bijvoorbeeld om bestuurders die een boete niet hadden betaald, maar ook om openstaande celstraffen. Onlangs werd nog een Italiaan in een internationale trein gearresteerd die nog 450 dagen moest zitten.

Grenscontroles

De misstanden langs de weg kwamen aan het licht tijdens controles in de grensstreek die vooral waren bedoeld om illegalen, paspoortfraudeurs en mensensmokkelaars op te sporen. Ook die laatste groep bleef flink actief terwijl Nederland maandenlang in een lockdown zat. Het aantal opgepakte mensensmokkelaars steeg van 89 naar 123. Verder zijn er in totaal 564 illegalen aangetroffen. Dat waren er 103 minder dan in 2019.

Een duidelijke verklaring voor de stijgende criminaliteit in de grensstreek is er niet. Mogelijk speelde een rol dat er minder verkeer was en dat de pakkans voor criminelen daardoor flink groter werd. Volgens woordvoerder Robert van Kapel speelde ook mee dat de controles vanwege de coronamaatregelen anders van opzet waren. In plaats van grote controles, gingen ze nu in kleine teams de straat op, wisselden ze vaker van plek waardoor de controles onvoorspelbaarder waren en beschikken ze over steeds betere inlichtingen waar criminelen de grens overkomen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: