Marieke verliet haar strenge geloof: ‘Van de ene dag op de andere was ik alles kwijt’

Op het dieptepunt was het enige wat Marieke(*) nog scheidde van de dood, het vinden van een manier om een einde aan het leven te maken. Die manier vond ze niet, maar de brieven waarin ze afscheid nam van haar naasten lagen al klaar.



Jaren later zit ze hier, in de lobby van een snelweghotel, een slanke, gezonde vrouw halverwege de 30. Ja, bevestigt ze voorzichtig, ze is best gelukkig. Maar ach, wat was de strijd lang, en moeilijk.