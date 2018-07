'Marietje' uit KPN-commercial belde echt naar haar vader

Een KPN-reclame waarin een spreker voor een volle zaal per ongeluk zijn dochtertje belt, roept veel reacties op. De beelden van de zakenman die zijn kind welterusten wenst, doen het bij veel kijkers goed. Anderen vinden het over de top. De vertedering bij hoofdrolspeler Youri van Alteren blijkt in elk geval niet gespeeld.

Van Alteren wist wel dat hij niet in Mumbai was om écht een zaal met Indiase mensen toe te spreken over duurzaamheid. Maar hij wist niet dat zijn dochter live in beeld zou komen op het grote scherm achter hem. ,,Het reclamebureau had verteld dat er archiefbeelden op het scherm vertoond zouden worden”, zegt Van Alteren, voormalig commercieel directeur van afvalbedrijf Van Gansewinkel en nu duurzaam ondernemer.

In plaats daarvan was ondertussen met de moeder van de vierjarige Marietje afgesproken dat dochterlief echt aan de lijn zou komen. ,,Je ziet dat ik even van mijn stuk ben, in die commercial”, vertelt Van Alteren. ,,Dat maakt het heel bijzonder om terug te zien.”

,,Hallo lieve Marietje, ik sta voor een zaal vol met mensen schatje”, zegt Van Alteren in de commercial. ,,Ik ben in India! Ga je lekker slapen?”

Marietje zelf, vier jaar oud, beseft niet echt dat miljoenen Nederlanders haar gezicht nu kennen, ze vindt het vooral leuk om met haar vader het filmpje terug te zien. ,,Af en toe gaan we nog even zitten, om samen te kijken. Dat is een beetje ons momentje.”