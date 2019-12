Marijke verzon beroemde anti-vuurwerkslogan (maar verdiende geen cent)

Zorgen bij Maastricht­se studenten na hack: ‘Krijg scriptie niet op tijd af’

18:06 De universiteit van Maastricht opent na oud en nieuw de deuren weer, maar of studenten en docenten dan ook echt aan het werk kunnen is een groot vraagteken. De cyberaanval die de universiteit deze week raakte, zorgt ervoor dat alle systemen platliggen. Zicht op een oplossing is er nog niet. Studenten vragen zich af of ze hun scriptie wel op tijd afkrijgen, onderzoekers weten niet of hun data veilig zijn.