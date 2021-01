Marineofficier vergreep zich aan drie collega's en wordt nu vervolgd

De rel op het schip bracht de marine in grote verlegenheid, vooral omdat Defensie twee jaar geleden hard op de vingers werd getikt over de sociale veiligheid. Dat gebeurde na misstanden op de kazerne in Schaarsbergen waarbij twee militairen ernstig werden gepest .

Negatief

Een speciale commissie concludeerde na die affaire dat de defensiecultuur in de hand werkt dat sommige militairen zich er niet veilig voelen. Dat kwam doordat militairen een hechte groepscultuur hebben en de loyaliteit groot is. Dit sterke punt had alleen ook een keerzijde, concludeerde de commissie. Er is de neiging leden van de eigen groep te beschermen, ook bij grensoverschrijdend gedrag. Collega’s die buiten de groep vielen, werden negatief bejegend.