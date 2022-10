Marinus groet iedereen die hij tegenkomt: ‘Het leidt tot kleine én diepere gesprekken’

Update Mannen slaan tand uit mond en breken kaak vrouw (20) na mislukte versierpo­ging, verdachte meldt zich

Een 20-jarige vrouw is zwaar mishandeld en aangerand in een Amsterdamse club nadat ze enkele versierpogingen had afgewezen. Ze brak haar kaak op drie plekken. De politie spreekt van een ‘heftige mishandeling’ met ‘gigantische impact’. Een van de gezochte verdachten heeft zich nu gemeld, de politie is nog op zoek naar zijn handlanger.

11:52