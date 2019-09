Mario D. die met monstertruck drie toeschouwers doodreed, moet cel in

Alwéér grote zorgen om 'urgente vermissing' 14-jarige Emily: 'We zoeken vooral online’

15:47 De 14-jarige Emily Meijer uit Grootegast die nu vier dagen van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, is een bekende van de politie. Het Groningse meisje is de afgelopen jaren zeker drie keer eerder van huis en van haar instelling weggelopen. Bij zeker één geval was er sprake van betrokkenheid van een andere jongen, die daarvoor ook werd veroordeeld. Of er nu opnieuw sprake is van onttrekking aan het ouderlijk gezag, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.