Mark de J. definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord Koen Everink

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorig jaar maart in hoger beroep tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar.



Tegen de uitspraak van het gerechtshof ging De J. in cassatie, onder meer omdat hij vond dat het hof ten onrechte verzoeken tot nader onderzoek heeft afgewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de straf definitief geworden. De advocaat-generaal bij de raad had geadviseerd de veroordeling in stand te laten.