Mark roeide oceaan in record over voor zieke moeder: 'Had haar elke dag aan de lijn'

Ook Sandd worstelt met kerstpost en schakelt noodgedwongen concurrent in

13:22 Niet alleen PostNL had problemen met het wegwerken van de enorme hoeveelheden post rond de feestdagen, maar ook bij Sandd is dat het geval. Dat blijkt uit een oproep van PostNL aan bezorgers. Hen is gevraagd poststukken van Sandd om te stickeren.