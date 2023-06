Mark Rutte bewijst: we willen problemen aanpakken, zolang we maar niet hoeven te veranderen

Dat Rutte wordt aangerekend dat hij de crises in Nederland niet oplost is begrijpelijk. Maar het is ook hopeloos naïef, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

Mark Rutte is sinds 2006 de politiek leider van de VVD, sinds oktober 2010 minister-president van Nederland. Om ons te herinneren hoe verfrissend zijn aantreden als premier destijds was, moeten we diep in ons geheugen graven en van een zekere leeftijd zijn. We kwamen in 2010 uit een periode van Balkenende I, II, III en IV, toen het CDA nog bepalend was. Daar gingen twee kabinetten Kok (PvdA) en drie kabinetten Lubbers (CDA) aan vooraf.

We kiezen in Nederland graag voor zekerheid, veranderen doen we liever niet. Er zijn nu geen verkiezingen aanstaande en alle reden om peilingen niet heel serieus te nemen, toch valt op dat de VVD in de meeste recente peilingen ‘gewoon’ nog of weer de grootste partij van Nederland is. BBB was in maart nog de grote winnaar in álle provincies, maar moet de liberalen in de populariteitspeiling alweer voor zich dulden.

Ondertussen zijn grote problemen waar Nederland mee kampt niet opgelost. Om er een paar te noemen: de stikstof-, migratie-, woon- en Groninger gascrisis. De laatste leidde er deze week toe dat Rutte (weer) een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg, die (weer) geen meerderheid haalde en we gingen over tot de orde van de dag.

Dat Rutte wordt aangerekend dat hij de crises in Nederland niet oplost is begrijpelijk, als opperbaas van het land zit er zelfs enige logica in, maar het is ook hopeloos naïef. De oplossing komt zelden van één man, zeker als die ver van het probleem af staat. Probleemoplossend vermogen bestaat uit het herkennen van een probleem, het probleem begrijpen, naar oplossingen zoeken en een plan maken om die oplossingen uit te voeren. Daarvoor moet de bereidheid zijn om de bestaande situatie te veranderen.

We lossen crises pas op als we bereid zijn te veranderen

Mark Rutte heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief aangesteld om het Groninger gasprobleem op te lossen. De D66’er heeft het probleem scherp voor ogen, is als één van de weinige kabinetsleden van de afgelopen decennia ver gekomen in het begrijpen van het probleem en wat dat voor getroffenen betekent. Hij heeft in het kabinet een flinke pot geld vrijgespeeld, 22 miljard in dertig jaar, maar zijn belangrijkste opdracht moet nog beginnen: het plan uitvoeren en veranderingen doorvoeren.

Het slagen daarvan heeft meer met ons allen te maken dan met Rutte. We lossen crises pas op als we bereid zijn te veranderen. Of we nu zelf afstappen van gas, een asielopvang toestaan in onze eigen buurt of anders stemmen. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Inloggen’ te klikken.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.