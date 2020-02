Mark verzamelt liefdesadvertenties van 100 jaar geleden: ‘Richard! Ik begrijp er niets van'

,,In mijn ooghoek zag ik de advertenties. Daar stonden prachtige oproepen van minnaars, geliefden van toen, van honderd jaar geleden’’, vertelt Traa. ,,Ik werd er meteen door gegrepen, want je krijgt een heel mooi inkijkje in het liefdesleven van onze voorouders.’’

Verschrikkelijke verhalen

Inmiddels heeft de wetenschapsjournalist al meer dan 1200 advertenties doorgespit, maar hij is er nog altijd niet op uitgekeken. ,,Er zitten vaak verschrikkelijke verhalen achter zo’n advertentie’’, zegt Traa. ,,Je weet nooit wat eraan vooraf is gegaan en je weet nooit hoe het is afgelopen, want het waren anonieme advertenties. Dat is juist het aantrekkelijke, omdat je daar zelf over kunt fantaseren.’’