Mark wacht door corona al jaar op nieuwe schedel: ‘Ik voel nu schroefjes door mijn bot komen’

Willemijn heeft al 12 jaar tinnitus: ‘In het begin was ik in paniek, ik wilde hier niet mee leven’

17:43 Bijna iedereen kent wel iemand die last heeft van oorsuizen. Sommigen hebben een milde vorm, bij anderen is het bijna onhoudbaar. Dit zijn de nieuwste inzichten over tinnitus en enkele adviezen die helpen om te gaan met deze ronduit ontwrichtende kwaal.