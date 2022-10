Marly werd vermoord door haar stalkende ex: ‘Situatie is door politie niet serieus genomen’

16-jarige opgepakt voor neersteken jongen (14) in Hoorn, scholieren waren getuige

De politie heeft gistermiddag een 16-jarige jongen opgepakt voor het neersteken van een jongen van 14 in Hoorn. Het slachtoffer raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wat er is voorafgegaan aan het incident op straat, vlakbij een middelbare school.

