Marnix van Rij is God, pastoor en zondaar in zijn eigen kerk

Kabinet erkent alsnog institutio­neel racisme bij fiscus: ‘Onaccepta­bel, uiterst pijnlijk’

Het hoge woord is er uit: bij de Belastingdienst was sprake van institutioneel racisme, zo vindt staatssecretaris Marnix van Rij. Eerder wilde het kabinet er niet aan die term te gebruiken. Maar dat gebeurt nu alsnog, gepaard met de woorden dat dit ‘onacceptabel’ en ‘uiterst pijnlijk’ is.

17:12