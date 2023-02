Mart Hoogkamer scoort met hit van Bassie en Adriaan: ‘Hij weet ook echt álles van ze’

Extreem­recht­se tekst op Amsterdam­se Hemwegcen­tra­le geprojec­teerd: ‘Make White Babies’

Op Telegram is een filmpje gedeeld van teksten die afgelopen dinsdag op de Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn geprojecteerd. Enkele minuten verscheen ‘Love And Make White Babies’ en ‘RIP Dresden’.